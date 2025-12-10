В России продажи машин «АвтоВАЗа» упали почти на 30% за год

«АвтоВАЗ» впервые за многие месяцы раскрыл данные по продажам: машины Lada разошлись хуже почти на треть. Об этом говорится в в презентации главы компании Максима Соколова на отчётной конференции профсоюза.

В январе–ноябре 2025 года продажи Lada сократились на 27% и составили 304,8 тысячи машин. Компания ранее перестала раскрывать статистику — последняя публикация датировалась весной. При этом оценки аналитиков «Автостата» оказались сопоставимыми: по их подсчётам, в России за тот же период реализовали 298,4 тысячи легковых Lada — это на 25,3% меньше, чем годом ранее. Отмечалось, что доля бренда на рынке за год упала до 25,1% (против прошлогодних 27,6%).

Ранее Максим Соколов анонсировал повышение цен на автомобили Lada. Он объяснил это решение объективным ростом себестоимости производства, который больше не позволяет удерживать прежний уровень цен. Соколов отметил, что предыдущая индексация в январе 2025 года составила менее двух процентов, что значительно отставало от официальной инфляции. По его словам, дальнейшее сдерживание цен стало невозможным.