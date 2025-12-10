Путин в Индии
10 декабря, 11:44

В Воронеже ищут родителей маленькой девочки, которую нашли одну на улице

Обложка © Национальный центр помощи детям — Воронежская область

Сотрудники полиции обнаружили четырёхлетнюю девочку возле дома на проспекте Патриотов в Воронежской области и сейчас ищут её родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра помощи детям Воронежской области.

Четырёхлетнюю девочку нашли возле дома №24 на проспекте Патриотов. Она назвала своё имя неразборчиво, из-за чего на ориентировке оно указано с разными вариантами — Диана, Дилара или Динара. Девочка была одета в сине-красный комбинезон, розовую шапку и чёрные ботинки на белой подошве. В настоящий момент полиция и волонтёры ищут родственников ребёнка. Всем, кто располагает информацией о родителях девочки, рекомендуется связаться по телефонам, указанным в ориентировке.

Ранее пропавшую 13-летнюю девочку из Луизианы нашли в Пенсильвании, где она находилась в подвале своего похитителя, запертой в ящике. Расследование показало, что ребёнок познакомился с мужчиной через социальные сети и поддерживал с ним переписку в приложении Snapchat. Девочку обнаружили спустя неделю после задержания мужчины.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

    avatar