В Воронеже ищут родителей маленькой девочки, которую нашли одну на улице

Сотрудники полиции обнаружили четырёхлетнюю девочку возле дома на проспекте Патриотов в Воронежской области и сейчас ищут её родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра помощи детям Воронежской области.

Четырёхлетнюю девочку нашли возле дома №24 на проспекте Патриотов. Она назвала своё имя неразборчиво, из-за чего на ориентировке оно указано с разными вариантами — Диана, Дилара или Динара. Девочка была одета в сине-красный комбинезон, розовую шапку и чёрные ботинки на белой подошве. В настоящий момент полиция и волонтёры ищут родственников ребёнка. Всем, кто располагает информацией о родителях девочки, рекомендуется связаться по телефонам, указанным в ориентировке.

