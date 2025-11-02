Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в коробке у торговца людьми

Пропавшая в Луизиане 13-летняя девочка была найдена в Пенсильвании, запертой в ящике в подвале своего похитителя. Расследование показало, что она сблизилась со злоумышленником через соцсети. Преступнику 26 лет, он обвинён в торговле людьми, сексуальном насилии и эксплуатации несовершеннолетнего. Об этом пишет People.

Сообщается, что ребёнок контактировал с обвиняемым через приложение Snapchat. Интересная переписка привела её в чужой город, где она столкнулась с насилием. Девочку обнаружили спустя неделю после задержания подозреваемого. До этого двое других мужчин были арестованы в рамках того же дела. Один из них подозревался в пособничестве в похищении, второй – в содействии правонарушениям. После ареста злоумышленников выяснилось, что преступников оказалось трое. Они перемещались из штата в штат, используя подростка в качестве орудия собственной выгоды.

Судя по материалам следствия, потерпевшая испытывала серьёзное давление и находилась в состоянии постоянного страха. Сейчас она проходит медицинское обследование и получает помощь психологов.

