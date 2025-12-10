Путин в Индии
Регион
10 декабря, 11:50

FIS предоставила нейтральные статусы лыжникам Коростелёву и Непряевой

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально предоставила нейтральные статусы российским лыжникам Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

(FIS) заявила о поддержке вердикта Спортивного арбитражного суда, снимающего барьеры для выступления российских и белорусских спортсменов на мировом уровне. В официальном комментарии представители федерации уточнили, что право на участие необходимо будет оформлять в индивидуальном порядке через процедуру получения нейтрального статуса, и оно будет касаться только индивидуальных видов программы.

После прохождения ребятами необходимых этапов и подачи документов, их фамилии появились в списке.

Лыжник Коростелёв рассказал, во сколько обходится оформление нейтрального статуса

Напомним, что перед тем, как FIS подтвердила своё согласие, спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт в пользу российских спортивных организаций по иску к Международной федерации лыжного спорта (FIS). В соответствии с решением арбитража, FIS обязана снять ограничения и обеспечить допуск отечественных лыжников и биатлонистов к международным стартам. При этом атлеты олимпийских дисциплин будут соревноваться в нейтральном статусе, а Паралимпийская сборная, согласно постановлению суда, получила возможность выступать под государственным флагом России.

Вероника Бакумченко
