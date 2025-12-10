«Димитровский котёл»: Как Армия России захлопнула ловушку для ВСУ в Донбассе и куда ударит дальше Оглавление Что говорят на Украине о Димитрове Окружение и зачистка Куда Армия России будет наступать после Димитрова Киевский режим отрицает, что его подразделения окружены в Димитрове, но реальность иная. С кем сталкиваются российские войска и какие направления открываются для наступления — в материале Life.ru. 10 декабря, 13:39 Димитров открывает ВС РФ дорогу на оперативный простор к западу от Донецка. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

В ходе визита на передовой пункт управления группировки «Центр» начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов поставил задачу общевойсковому соединению. После освобождения Красноармейска (Покровска) российским военным необходимо уничтожить подразделения ВСУ, окружённые в Димитрове (Мирнограде). За этот город сражение продолжается уже несколько месяцев. Украинское командование пытается скрыть масштаб проблемы, но в Киеве находятся те, кто не молчит. О многом говорят и пленные.

Что говорят на Украине о Димитрове

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские подразделения, находящиеся в Димитрове, не в котле, однако проблемы всё-таки есть.

— Мирноград не находится в окружении — там усложнена логистика, но она осуществляется, — утверждает Сырский.

В Верховной раде и подразделениях, которые находятся в окружении, считают, что ситуация куда хуже, чем говорит главком ВСУ.

— Покровск уже фактически потерян, а Мирноград находится в полном кольце окружения. Россияне приближаются к Запорожью и давно проникли в Константиновку, — заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Ресурсы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады ВСУ в начале декабря били тревогу и ополчились на политиков.

— Пока пацаны погибают в Мирнограде, политиканы решают вопрос о том, как «уничтожить» русский язык. Идиоты, — говорится в сообщении формирования.

Выводить войска из Димитрова предлагалось ещё в ноябре. Бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега объяснял, что если приказа на выход не будет, то Киев потеряет и людей, и технику.

— Мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу: оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру во фронте — и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику, — писал Дейнега.

В итоге о плачевной ситуации в Димитрове говорят сдавшиеся в плен боевики. Ещё в ноябре сложить оружие приняли решение 25 военнослужащих 38-й бригады морской пехоты. Есть и случаи, когда брошенные без припасов выходят к российским войскам, чтобы не умереть с голоду.

Карта зоны СВО в районе Димитрова (Мирнограда). Фото © divgen.ru

— Тел наших парней, которые лежат по два-три месяца, много. Их никто не забирает, не вывозит. Есть и 300-е, которых тоже не забирают, и они в итоге становятся 200-ми. Мы раз в неделю ели. Ни воды, ни кушать — ничего не было. Дождевую воду грязную пили. «Баба-яга» скидывала нам пайки. Были американские, канадские. Но чаще были наши, украинские, просроченные, — рассказал сдавшийся мобилизованный Иван Дзюба.

Окружение и зачистка

В России не делают громких заявлений о Димитрове. ВС РФ продолжают вычищать город. В Минобороны сообщают, что бои идут в микрорайонах Восточном и Западном. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что также есть столкновения с противником в Светлом и у шахты «Центральная».

— Фактически шахта «Центральная» на сегодня последняя цитадель противника, в которой тот держится, а ещё стащил туда раненых и оставшуюся часть запасов, — объяснил военблогер.

Подразделения ВСУ уже давно потеряли возможность уйти из города. Для этого просто нет дорог.

— Организованный выход вэсэушников из города невозможен. Были попытки боевиков выходить переодетыми под мирных граждан, но они разоблачаются нашими бойцами и сопровождаются в плен. Есть методики распознавания боевиков, во что бы они ни переодевались, — сообщил в начале зимы военный корреспондент Павел Кукушкин.

Одновременно с уничтожением группировки противника российские штурмовые подразделения освобождают населённые пункты, находящиеся рядом с Димитровом и Красноармейском. 7 декабря флаг России был поднят над селом Ровным. Оно находится как раз между двумя городами. Также есть продвижения на север. По неофициальной информации, взяты Шахово и Софиевка.

Куда Армия России будет наступать после Димитрова

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожение формирований ВСУ в микрорайонах Восточном и Западном населённого пункта Димитрова. Фото © Telegram / Минобороны России

Со взятием Димитрова у группировки «Центр» высвободится большое количество личного состава и техники. Это позволит наступать по нескольким направлениям.

— ВС РФ уже сейчас продвигаются к Дружковке, в том числе со стороны Покровско-Мирноградской агломерации. И цель тут не сама Дружковка, а окружение Константиновки. Её уже поджимают с юга и востока, — рассказал военный эксперт Александр Матюшин.

Военкор Павел Кукушкин отмечает, что ВСУ могут избежать окружения, если отойдут как раз в Дружковку. По его словам, этот город они уже готовят к обороне.

— Нельзя исключать, что Российская армия повернёт свои силы на Доброполье. Для того чтобы его окружить, потребуется заход в Днепропетровскую область. В любом случае этот город необходимо освобождать, так как нет надежды, что Владимир Зеленский даст приказ своим войскам на выход с территории ДНР, — считает Матюшин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что вся территория Донбасса будет освобождена. Случится это либо вооружённым путём, либо вооружённые формирования Украины покинут эту землю.

Авторы Даниил Черных