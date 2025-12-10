Над российскими регионами за три часа сбили 21 украинский БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Системы противовоздушной обороны нейтрализовали 21 украинский беспилотник в течение трёх часов в небе над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным министерства, дроны были ликвидированы в период между 12:00 и 15:00 по московскому времени. Большинство аппаратов, а именно 16, были сбиты над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, и один — над Московским регионом.
Ранее сообщалось, что пятый за день дрон был сбит на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
