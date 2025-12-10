Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:19

Над российскими регионами за три часа сбили 21 украинский БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали 21 украинский беспилотник в течение трёх часов в небе над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, дроны были ликвидированы в период между 12:00 и 15:00 по московскому времени. Большинство аппаратов, а именно 16, были сбиты над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, и один — над Московским регионом.

Росгвардия сбила около 700 украинских БПЛА в Центральной России с начала года
Росгвардия сбила около 700 украинских БПЛА в Центральной России с начала года

Ранее сообщалось, что пятый за день дрон был сбит на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar