10 декабря, 11:04

Росгвардия сбила около 700 украинских БПЛА в Центральной России с начала года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Расчёты Росгвардии с начала года нейтрализовали в Центральной России порядка 700 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие данные были озвучены по итогам заседания военного совета Центрального округа войск национальной гвардии их пресс-службой.

Как сообщили представители ведомства, подразделения успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, а также обеспечивают правовой режим контртеррористической операции в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Основную роль в борьбе с украинскими беспилотниками в приграничных областях сыграли мобильные огневые группы, которые, по официальным данным, в ходе отражения воздушных налётов уничтожили порядка 700 единиц вражеской дрон-авиации различных модификаций.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь расчёты ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России. Наиболее интенсивно воздушная атака отражалась в Брянском регионе (16 единиц). Также беспилотники-разведчики были уничтожены над Калужской (2 единицы) и Белгородской (1 единица) областями, ещё один БПЛА также сбит в Московском регионе.

