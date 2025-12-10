Сотрудник Минобороны Украины выдавал военные корабли за металлолом и продавал их

На Украине начальник отдела утилизации военного имущества Минобороны организовал незаконную продажу по заниженной цене списанных военных кораблей, выдавая их за металлолом. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, в данном деле также фигурируют двое работников государственного предприятия «Укрспецторг».







«Дельцы организовали незаконную продажу шести морских судов, списанных с баланса Военно-Морских сил ВСУ по причине неудовлетворительного технического состояния и устаревания, подлежащих утилизации в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сотрудник Минобороны и его сообщники организовали продажу шести судов, списанных с баланса Военно-морских сил. Для этого корабли, включая малый морской танкер «Фастов» и противопожарные катера «Борщев» и «Евпатория», были переведены в самую низкую ценовую категорию металлолома, после чего был проведён формальный конкурс с заранее определённым победителем. В результате этих действий государству был причинён ущерб на сумму более 900 тысяч гривен (более 1,6 миллиона рублей). Всем троим участникам схемы уже предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении властью и служебным положением.

Ранее сообщалось, что представители Государственной пограничной службы Украины не явились на заседание парламентской комиссии, расследующей обстоятельства выезда за рубеж бизнесмена Тимура Миндича, которого называются «кошельком» Владимира Зеленского. По официальной версии погранведомства, Миндич покинул страну за четыре с половиной часа до проведения у него обысков и имел при этом все необходимые документы.