Комиссия Рады, проверяющая возможную коррупцию при выезде бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, так и не дождалась руководителей пограничной службы Украины. Чиновники проигнорировали заседание, где от них ждали пояснений по пересечению границы.

По версии погранслужбы, Миндич уехал из страны за 4,5 часа до обысков и якобы имел полностью корректные документы. Однако представители ВСК подчеркнули: объяснить детали этого выезда руководство службы отказалось. Глава комиссии уже предупредил, что не исключает принудительный привод представителей погранведомства, если те продолжат избегать диалога.

Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия главаря киевского режима в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. Когда были обнародованы аудиозаписи переговоров киевских чиновников («плёнки Миндича») стало ясно, что коррупция охватила всю верхушку украинского руководства. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения.