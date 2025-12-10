Около 10 машин столкнулись на заснеженной дороге в Приморье

В Приморье гололёд спровоцировал массовое ДТП — на трассе между Находкой и Ливадией столкнулись около десяти машин. Среди участников — легковушки, автобус, грузовик и даже ассенизатор. Дорогу пришлось полностью перекрыть. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

В Приморье столкнулись 10 машин. Видео © Telegram/ Amur Mash

На месте работают сотрудники экстренных служб, движение восстанавливают по мере расчистки трассы. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и быть максимально осторожными на обледенелых дорогах.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей пострадали 14 человек, включая ребёнка. Спасатели деблокировали из автобуса троих человек.