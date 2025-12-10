Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:44

Около 10 машин столкнулись на заснеженной дороге в Приморье

В Приморье гололёд спровоцировал массовое ДТП — на трассе между Находкой и Ливадией столкнулись около десяти машин. Среди участников — легковушки, автобус, грузовик и даже ассенизатор. Дорогу пришлось полностью перекрыть. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

В Приморье столкнулись 10 машин. Видео © Telegram/ Amur Mash

На месте работают сотрудники экстренных служб, движение восстанавливают по мере расчистки трассы. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и быть максимально осторожными на обледенелых дорогах.

Массовая авария с 45 автомобилями произошла в Индиане из-за снегопада
Массовая авария с 45 автомобилями произошла в Индиане из-за снегопада

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей пострадали 14 человек, включая ребёнка. Спасатели деблокировали из автобуса троих человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ Amur Mash

Полина Никифорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar