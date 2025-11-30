Массовая авария с 45 автомобилями произошла в Индиане из-за снегопада

В американском штате Индиана в результате снегопада произошло массовое ДТП с участием около 45 автомобилей. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.











«Около 45 транспортных средств оказались вовлечены в массовую аварию на автомагистрали в Индиане после того, как на регион обрушился снег», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, серьёзных травм никто не получил. Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что в округе Виго, где произошло столкновение, в воскресенье ожидается до 10 сантиметров снега и порывы ветра до 56,4 километров в час.