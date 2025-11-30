Массовая авария с 45 автомобилями произошла в Индиане из-за снегопада
Обложка © X / Chicago & Midwest Storm Chasers
В американском штате Индиана в результате снегопада произошло массовое ДТП с участием около 45 автомобилей. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.
«Около 45 транспортных средств оказались вовлечены в массовую аварию на автомагистрали в Индиане после того, как на регион обрушился снег», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, серьёзных травм никто не получил. Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что в округе Виго, где произошло столкновение, в воскресенье ожидается до 10 сантиметров снега и порывы ветра до 56,4 километров в час.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области из-за гололёда произошла массовая авария с участием нескольких грузовиков и легковых автомобилей, из-за чего парализовало движение на трассе А-180 «Нарва» вблизи посёлка Усть-Луга. Очевидцы отмечали, что дорожное покрытие превратилось в «каток», из-за чего водители не могли своевременно затормозить. Один из участников дорожного движения предупреждал водителей об опасном участке, размахивая руками за километр до места аварии. В результате происшествия автомобили получили значительные повреждения, в том числе трактор был буквально разорван на части.