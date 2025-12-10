Мединский после выпада главы финского МИД сравнил политиков ЕС с андроидами
Обложка © Life.ru
Помощник президента России Владимир Мединский, также возглавляющий Российское военно-историческое общество, назвал политиков ЕС «андроидами, несущими запись». Так он прокомментировал скандальное заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «19 нападениях России на соседние страны».
«Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись», — написал Мединский в своём Telegram-канале, комментируя слова Валтонен.
Он в шутку предположил, что у европейских политиков на затылке установлен миниатюрный чип, заменивший старую маслёнку для машинного масла. Также Мединский назвал их «железными дровосеками, у которых нет ни сердца, ни ума».
Напомним, Валтонен ранее публично заявила о том, что за последние 100 лет никто из соседей России на неё не нападал, в то время как Москва якобы «вторглась» на территорию 19 государств-соседей. Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Совфеде заявил, что финские элиты сегодня проявляют «животную русофобию», излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.