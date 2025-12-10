Напомним, Валтонен ранее публично заявила о том, что за последние 100 лет никто из соседей России на неё не нападал, в то время как Москва якобы «вторглась» на территорию 19 государств-соседей. Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Совфеде заявил, что финские элиты сегодня проявляют «животную русофобию», излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией.