ИИ-хит «Расскажи, Снегурочка» заблокировали в Сети из-за нарушения авторских прав

Хайповый ролик российской блогерши из Бурятии Александры Комович, где нейросеть полностью создала песню «Расскажи, Снегурочка», заблокировали из-за авторских прав. Трек основывался на тексте «Песенки Деда Мороза и Снегурочки» из «Ну, погоди!», и за неделю набрал десятки миллионов просмотров, а блогерша получила более 400 тысяч новых подписчиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

ИИ-клип «Расскажи, Снегурочка». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ komovich.sasha

На волне успеха она выпустила отдельный трек на стримингах, указала автора стихов и пообещала перечислять ему отчисления. Но уже через четыре дня релиз забанили: слова оригинала принадлежат поэту Юрию Энтину, написавшему их 52 года назад. Представители 90-летнего автора знают о Комович, но причины блокировки не комментируют.

Ранее Оренбургский ресторан оштрафовали за рекламу, созданную нейросетью. На рекламных листовках заведения был изображён собор Василия Блаженного, купола которого заменили на хинкали.