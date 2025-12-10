Медведев сообщил о почти полном выполнении планов по контрактникам в ВС РФ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ориентиры по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими по контракту на 2025 год практически выполнены. Об этом он сообщил на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

«Можно констатировать, уже утвердительно, что ориентиры… практически достигнуты», — сказал он.

По его словам, работа по комплектованию ВС РФ контрактниками продолжается, однако цели, обозначенные верховным главнокомандующим, на текущий год уже почти достигнуты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2026 году. Отмечается, что глава государства ежегодно утверждает такие призывы как плановое мероприятие для повышения боевой подготовки резервистов.