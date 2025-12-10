Двух россиян, которые перевозили наркотики в Бангкоке, вычислили по QR-кодам

В Бангкоке полиция задержала двух россиян, перевозивших крупную партию марихуаны для продажи через интернет-магазин. Их вычислили по QR-кодам, которые дилеры расклеивали на улицах города. Об этом сообщил SHOT.

В Бангкоке задержали россиян с крупной партией марихуаны по QR-кодам. Фото © Telegram / SHOT

Задержанными оказались 34-летний Иван и 35-летний Марк. У них изъяли несколько мешков с марихуаной, два ноутбука, семь телефонов, двадцать флешек и микроавтобус. Полиции также удалось получить доступ к списку клиентов, так как один из россиян не успел заблокировать телефон. Расследование показало, что задержанных вычислили через наклейки QR-кодов онлайн-магазинов наркотиков на улицах Пхукета.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ходе масштабной операции была пресечена деятельность крупной сети по распространению наркотиков. В мероприятии также принимали участие сотрудники уголовного розыска. Оперативники ГУФСИН и полиции, работая с уже задержанными наркодилерами, смогли выявить и раскрыть разветвлённую сеть распространителей запрещённых веществ.