На следующей неделе для курса доллара наступит переломный момент. Какую отметку перешагнёт рубль

Неделя с 15 по 21 декабря станет значимой для валютного рынка. Ожидаются события, которые заметно повлияют на курс доллара. К чему готовятся экономисты и сколько будет стоить рубль на следующей неделе? 10 декабря, 21:20 Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю.

Что произойдёт на валютном рынке с 15 по 21 декабря

На днях курс рубля обновил многолетние максимумы к юаню и доллару. Евро тоже был близок к годовому дну. Геополитическое потепление, высокие ставки, повышенный экспорт, низкий импорт и увеличенные лимиты продажи валюты по бюджетному правилу в комплексе поддержали курс нацвалюты. А потом начался отскок перепроданных иностранных валют. Сейчас курсы на 3% выше своего многолетнего минимума. Так описал обстановку на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Первый фактор, который может повлиять на курс, — инфляция и ожидания по ключевой ставке. Недельные данные показывают постепенное замедление, и рынок уже закладывает вероятность более мягкой позиции ЦБ на ближайших заседаниях. Это снижает волатильность, но обычно не даёт рублю значимого укрепления, так как инвесторы понимают, что снижение ставки уменьшает привлекательность рублёвых инструментов, — рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Второй фактор — глобальный доллар. Индекс доллара всё ещё находится в фазе ослабления, так как рынки ждут смягчения от ФРС. Это косвенно работает в пользу рубля.

Третий фактор — поток новостей по переговорам. Любое движение в сторону деэскалации поддерживает спрос на рублёвые активы.

— Факторы, которые обеспечили укрепление рубля в ноябре, пока сохраняют свою силу. Однако уже в ближайшие недели и месяцы высока вероятность их ослабления. Ключевые риски связаны с денежно-кредитной политикой Банка России и объёмами продажи иностранной валюты по бюджетному правилу. Дополнительное давление может создать сокращение валютных поступлений от нефтегазового экспорта — как из-за низких нефтяных цен, так и из-за роста геополитического дисконта на российскую нефть, — рассказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

На предстоящей неделе главным событием для курса рубля станет заседание Банка России 19 декабря. Регулятор будет решать вопрос о ключевой ставке, которая сейчас находится на уровне 16,5%. Мы ожидаем, что ставка либо останется на текущем уровне, либо будет снижена на 0,5 процентного пункта. В любом случае это станет позитивным сигналом для рубля, поскольку сохранит высокую привлекательность рублёвых активов по сравнению с валютными. Такое мнение высказал основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Каким будет курс рубля на следующей неделе

Тенденция восстановления курсов инвалют может быть продолжена. На фоне высокой вероятности снижения ключевой ставки ЦБ в следующую пятницу до 16% ожидается дальнейшее ослабление рубля. Ближайшие ориентиры по доллару — на 78, по евро — к 91, а по юаню — выше 11. Среднесрочные оценки на начало 2026 года: доллар — к 85, евро — в сторону 100, юань — к 12. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

— Ждём постепенного восстановления валют после сильного импульса в рубле. Юань уже тяготеет к 11, доллар может подорожать до 78–79, евро — выше 90 рублей. Российская валюта может ощущать нарастающее давление со стороны характерного для последних недель года повышения спроса потребителей и компаний, в том числе на импорт. В то же время приближается заседание ЦБ. В следующую пятницу регулятор может понизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16%, — отметил инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.

При этом он добавил, что смягчение денежно-кредитных условий — всегда минус для нацвалюты. В то же время уйти сильно выше валютам помешают резко выросшие (более чем в 1,5 раза) с 5 декабря продажи валюты в рамках бюджетного правила.

— Картина для рубля на следующей неделе выглядит устойчивой. Ожидается, что рубль будет удерживать диапазон 76,5–78,5 за доллар. Уход ниже 76 рублей возможен, на наш взгляд, только при значимом росте цен на нефть или при позитивном развитии мирных переговоров, — добавила Гаянэ Замалеева.

Алексей Лоссан считает, что на следующей неделе курс юаня вернётся к уровню 11 рублей, а официальный курс доллара поднимется до 78 рублей.

Рубль сейчас торгуется около 76,8 руб. за доллар, и на следующей неделе мы прогнозируем диапазон 75–82 рубля. Поддержку ему окажут несколько факторов. Во-первых, начавшийся налоговый период, когда экспортёры активно продают валютную выручку для уплаты налогов в рублях. Во-вторых, продолжающиеся операции Минфина по продаже валюты в рамках бюджетного правила. С начала года рубль показал впечатляющее укрепление на 24%, и текущая динамика подтверждает устойчивость российской валюты. Такое мнение высказал Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева