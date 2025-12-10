Путин в Индии
10 декабря, 14:17

Во Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Аэропорт Внуково в Москве временно приостановил приём и отправку самолётов. Данная информация была подтверждена пресс-службой Росавиации. Введение этих мер обусловлено необходимостью гарантировать безопасность авиационных перевозок.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Над российскими регионами за три часа сбили 21 украинский БПЛА
Над российскими регионами за три часа сбили 21 украинский БПЛА

Ранее сообщалось, что пятый за день дрон был сбит на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Наталья Демьянова
