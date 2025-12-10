Во Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov
Аэропорт Внуково в Москве временно приостановил приём и отправку самолётов. Данная информация была подтверждена пресс-службой Росавиации. Введение этих мер обусловлено необходимостью гарантировать безопасность авиационных перевозок.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пятый за день дрон был сбит на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
