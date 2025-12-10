СБУ сообщила о задержании в Одессе иностранного сухогруза и 17 членов экипажа

Служба безопасности Украины задержала в Одессе судно под флагом одной из африканских стран и 17 членов экипажа. По данным СБУ, причиной ареста стали предыдущие заходы судна в порт Севастополя.

«Судно неоднократно заходило в порт Севастополя. На борту находились капитан и 16 членов экипажа, граждане нескольких стран Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

СБУ задержала судно и 17 иностранцев в Одессе из-за заходов в Севастополь. Обложка © Пресс-служба СБУ

По информации ведомства, украинские правоохранители провели обыски на судне и открыли уголовное дело по четырём статьям, включая госизмену и нарушение порядка въезда-выезда. Ранее, в апреле, СБУ также арестовала сухогруз под флагом одной из азиатских стран, экипаж которого был задержан по схожим обвинениям.

