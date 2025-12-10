Блогера Никиту Ефремова* приговорили к 3 годам условно по делу о донатах ФБК**

Суд приговорил блогера Никиту Ефремова* к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Причиной стало перечисление им 6 тысяч рублей ФБК**, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Ефремов*, основатель сети магазинов лимитированных кроссовок и одежды в Москве и Дубае, был задержан в августе в аэропорту Шереметьево. Ему предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности, поскольку, по данным следствия, он переводил деньги ФБК** с сентября 2021 по февраль 2022 года. Стоит отметить, что осенью 2023 года у Ефремова* уже изымали пять тысяч пар обуви в связи с обвинениями в продаже контрафакта.



«Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор суда в законную силу не вступил», — говорится в сообщении прокуратуры.

Арбитражный суд Москвы ранее вынес решение о признании недействительной государственной регистрации компании «Ефремов Интернет», принадлежащей Никите Ефремову*. В рамках этого же дела были признаны недействительными регистрационные данные ещё 24 компаний, оформленных по тому же фиктивному адресу.

