Эксперты digital-сферы соберутся в Москве на конференции PRODIGITAL

11–12 декабря 2025 года в Москве пройдет вторая конференция PRODIGITAL, посвященная текущим трендам и перспективам рекламного рынка. Мероприятие состоится на площадке «Крокус Экспо» в рамках выставки ProMediaTech, пишет СМИ2.

Организаторы позиционируют PRODIGITAL как открытый формат обсуждения ключевых изменений в маркетинге и digital-коммуникациях. Центральными темами заявлены состояние рекламного рынка накануне 2026 года, особенности развития спроса, изменение роли стратегического планирования и адаптация различных рекламных инструментов.

Формат мероприятия предполагает профессиональные дискуссии и обмен опытом вместо традиционных презентаций. Среди спикеров — представители крупных компаний и отраслевые эксперты: директор по развитию СМИ2 и Formats Media Рафаэль Мелик-Еганов, руководитель направления digital-инноваций «Арнест ЮниРусь» Юрий Киреенко, Head of Digital «Тануки» Ольга Дроздова, digital-директор сети «Окей» Борис Базанов, СЕО One Price Coffee Наталья Кисимова, бренд-директор Geltek Евгения Антоненко.

Участникам предоставят доступ ко всем панельным сессиям, деловой программе выставки ProMediaTech, а также возможность присоединиться к профессиональному чату для обмена опытом и нетворкинга.