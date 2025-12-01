Что знает WhatsApp о вас и ваших близких: Пять главных рисков его использования

WhatsApp создал себе репутацию надёжного мессенджера с защищённой системой шифрования, однако на деле приложение полно критических уязвимостей, с помощью которых злоумышленники могут собрать чувствительную информацию о пользователях. О недостатках системы безопасности этого сервиса в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Пользователи до сих пор живут в иллюзии, что «всё зашифровано», хотя реальность куда мрачнее. WhatsApp действительно использует сквозное шифрование на базе протокола Signal. Это означает, что текст, фото, аудио, видео шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя. Однако это не значит, что вся остальная информация остаётся приватной. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Наш собеседник подчеркнул, что WhatsApp и, соответственно, экстремистская компания Meta*, которой он принадлежит, собирают и анализируют огромный массив метаданных: кто, с кем и когда общается, с какого IP-адреса, с какого устройства, с какой геолокацией. Эти данные могут быть не менее чувствительными, чем содержание самих сообщений, и именно они регулярно передаются для таргетированной рекламы, аналитики, а при необходимости — и правоохранительным органам других стран.

Более того, несмотря на заявленную безопасность, сам механизм шифрования WhatsApp подвергался серьёзной технической критике, уточнил парламентарий. Недавнее исследование показало уязвимость в механизме обмена ключами, что потенциально снижает уровень защиты отдельных сообщений, особенно если нападающий целенаправленно воздействует на систему генерации ключей. А ещё одно исследование демонстрирует, как можно извлечь данные о статусе пользователя, типе устройства и даже активности, просто анализируя сетевой трафик и подтверждения доставки сообщений.

«Есть и другие угрозы. В 2025 году взломы WhatsApp выросли в 3,5 раза: мошенники массово перехватывают аккаунты, крадут переписки, восстанавливают доступ через поддельные SIM-карты, а затем через «клоны» профилей выманивают деньги у друзей и родственников жертвы. Появились схемы, где преступники звонят с deepfake-голосами, созданными по аудио из переписок WhatsApp. Уже есть случаи, когда у людей выманивали деньги «голосом» их же детей. И это всё происходит внутри экосистемы мессенджера, которая не даёт пользователю ни защиты, ни предупреждений», — добавил Немкин.

Ещё один факт, о котором мало говорят: WhatsApp — один из удобнейших инструментов для слежки. Доступ к активности (онлайн/офлайн), времени входа и выхода, данные о смене устройства — всё это легко собирается сторонними сервисами. Злоумышленники могут отслеживать ваше поведение, строить профили, а в некоторых случаях даже понимать режим дня семьи — всё плохо, настаивает депутат. И самое опасное — WhatsApp ничего с этим не делает годами. Потому что он не обязан — он не работает по российским законам.

Попытки вербовки через иностранные мессенджеры уже давно перешли из разряда исключений в устойчивую технологию информационно-психологического давления. Украинские спецслужбы и их западные партнёры пользуются тем, что WhatsApp не проверяет реальную личность пользователя и не отслеживает подозрительную активность. Анонимность, отсутствие верификации, открытые API — всё это создает благоприятную среду для шпионских операций и удалённого вербовочного воздействия. Конечно, многое зависит от критического мышления самого человека, но если платформа технически допускает массовую анонимную рассылку, то рано или поздно жертвы найдутся, убеждён Немкин.

«Также на платформе не удаляются противоправные материалы, включая педофильский и экстремистский контент, не выполняются требования по защите персональных данных пользователей», — напоминает наш собеседник.

Мы подошли к ситуации, когда дальнейшая работа WhatsApp в России — вопрос времени, а не выбора. Сервис, принадлежащий экстремистской структуре, который не защищает данные, не исполняет законы, не обеспечивает стабильность и годами пренебрегает пользователями, просто не может оставаться «безопасным каналом связи». И каждый, кто продолжает держать там личные фото, документы, переписки, банковские данные и рабочие чаты, должен понимать: в один момент всё это может быть потеряно, украдено или опубликовано. Это не страшилка — это реальность, которую мы наблюдаем уже сейчас. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

В конце ноября Роскомнадзор ограничил работу WhatsApp после неоднократных нарушений платформой российского законодательства. В ведомстве пояснили, что мессенджер используется террористами для подготовки терактов, а также мошенниками для обмана россиян. При этом администрация сервиса отказывается сотрудничать с российскими властями для предупреждения таких преступлений.

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