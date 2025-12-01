Горелкин: Утечка диппереговоров ускорила решение о возможной блокировке WhatsApp

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что недавняя утечка дипломатических переговоров стала дополнительным и серьёзным поводом для ускорения жёстких мер в отношении WhatsApp. Об этом он сообщил в своём канале в Max.

По словам депутата, инцидент убедил власти в том, что владельцы мессенджера «не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют».

Роскомнадзор уже подтвердил: если WhatsApp не выполнит требования российского законодательства, сервис будет полностью заблокирован на территории страны. В ведомстве подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и совершения терактов, для мошеннических и иных преступлений против россиян. Тем временем мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение таких преступлений на территории РФ.