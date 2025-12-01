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Регион
Опубликовано 1 декабря 2025, 13:25

Горелкин: Утечка диппереговоров ускорила решение о возможной блокировке WhatsApp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PixieMe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PixieMe

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что недавняя утечка дипломатических переговоров стала дополнительным и серьёзным поводом для ускорения жёстких мер в отношении WhatsApp. Об этом он сообщил в своём канале в Max.

В Госдуме заявили об успешном замещении WhatsApp мессенджером Max
В Госдуме заявили об успешном замещении WhatsApp мессенджером Max

По словам депутата, инцидент убедил власти в том, что владельцы мессенджера «не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют».

Роскомнадзор уже подтвердил: если WhatsApp не выполнит требования российского законодательства, сервис будет полностью заблокирован на территории страны. В ведомстве подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и совершения терактов, для мошеннических и иных преступлений против россиян. Тем временем мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение таких преступлений на территории РФ.

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Марина Фещенко
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