10 декабря, 16:54

В российском регионе временно ограничили работу мобильного интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / А_В_С

Мобильный интернет в Смоленской области временно недоступен из-за угрозы атак БПЛА. Губернатор региона Василий Анохин объяснил в Telegram-канале, что это вынужденная мера для защиты населения и инфраструктуры. Решение принято на неопределённый срок, и губернатор призвал граждан отнестись к нему с пониманием.

«Эта мера принята исключительно в целях обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры», — написал Анохин.

Губернатор призвал к строгому соблюдению мер безопасности. Особо отмечена обязанность немедленно сообщать спецслужбам о находках частей беспилотников. Также было напомнено о запрете разглашения информации о последствиях применения БПЛА, работе ПВО и РЭБ, а также о периметрах охраняемых объектов ТЭК.
Ранее сообщалось, что пятый за день дрон был сбит на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

