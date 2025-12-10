Костя Цзю решил отрезать легендарную косичку и продать её за $1 млн

Легендарный боксёр Константин Цзю принял решение расстаться со своей культовой косичкой, которую он носил на протяжении 37 лет. В интервью журналистам перед началом концерта «Мы верим твёрдо в героев спорта» во Дворце Ирины Винер он сообщил о своих планах выставить волосы на аукцион.

Костя Цзю намерен отрезать свою косичку и продать на аукционе. Видео © Life.ru

По словам спортсмена, вырученные деньги пойдут на строительство детского спортивного комплекса. Казалось бы, разве может сумма с продажи волос покрыть хотя бы небольшую часть для возведения проекта? На самом деле — может, ведь начальная цена лота планируется 1 миллион долларов. Шутка это или нет — пока неизвестно. Но Цзю признался, что момент расставания с косичкой его немного пугает, ведь она была с ним на протяжении такого большого количества времени.

«Я ещё боюсь, честно. Но, давайте так, стартовая цена — миллион долларов. Поэтому кто желающий будет? Найду инвестора, а потом, когда сострижём эту косичку, мы построим зал и там её оставим», — сказал Цзю.

Когда у него спросили, будет ли он отращивать новую, спортсмен ответил, что пока не определился, но надеется на это. В завершение своей беседы с журналистами он поздравил присутствующих с Новым годом, пожелал здоровья, счастья, понимания, любви и чтобы люди научились прощать.

Ранее сообщалось, что картину, вышитую бисером семилетней дочерью Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова, приобрёл на школьном благотворительном аукционе легендарный спортсмен Александр Якушев. Все средства, вырученные в ходе этого аукциона, будут направлены на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.