Глава МИД Ирана намерен посетить Москву на следующей неделе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Leonid Altman
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе совершит рабочий визит в Москву. Об этом сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали, слова которого приводит пресс-служба дипломатического представительства.
Детали предстоящих переговоров и программа визита пока не раскрываются. Ожидается, что в ходе встреч с российскими коллегами будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые международные темы, представляющие взаимный интерес.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран договорились о создании первого совместного консорциума, который будет заниматься морскими перевозками. Стороны уже согласовали общую архитектуру и ключевые параметры будущего проекта. Стратегической целью нового консорциума провозглашено развитие торговых, транспортных и транзитных связей между РФ и Исламской Республикой Иран.
