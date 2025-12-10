Путин в Индии
Регион
10 декабря, 18:00

Глава МИД Ирана намерен посетить Москву на следующей неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Leonid Altman

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе совершит рабочий визит в Москву. Об этом сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали, слова которого приводит пресс-служба дипломатического представительства.

Детали предстоящих переговоров и программа визита пока не раскрываются. Ожидается, что в ходе встреч с российскими коллегами будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые международные темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран договорились о создании первого совместного консорциума, который будет заниматься морскими перевозками. Стороны уже согласовали общую архитектуру и ключевые параметры будущего проекта. Стратегической целью нового консорциума провозглашено развитие торговых, транспортных и транзитных связей между РФ и Исламской Республикой Иран.

Юлия Сафиулина
