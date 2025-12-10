За пять часов над российскими регионами сбили 31 украинский БПЛА

Российская противовоздушная оборона зафиксировала и ликвидировала 31 украинский беспилотник в течение пяти часов, с 15:00 по 20:00 по московскому времени. Об этом соогбщвает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, инциденты затронули несколько регионов: 13 дронов были сбиты над Брянской областью, 11 – над Калужской, пять – над Крымом, а также по одному аппарату над Тульской и Московской областями.

Ранее сообщалось, что пятый за день дрон был сбит на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.