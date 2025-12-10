Российский певец Денис Майданов рассказал о своём отношении к использованию ненормативной лексики в художественных произведениях. Во время совместного интервью с музыкантом Кириллом Ермаковым из группы «Три дня дождя» перед началом концерта «Мы верим твёрдо в героев спорта» во Дворце Ирины Винер он подчеркнул, что в обществе и на культурных площадках использование мата неприемлемо.

Денис Майданов выступил против использования мата при написании песен. Видео © Life.ru

«Создали же огромное количество произведений во все времена без ненормативной лексики. Это не самое сильное плечо — когда ты за счёт хайпа, за счёт мата пытаешься продвинуться. А попробуй без этого сделать, вдруг получится хороший музон, хороший текст», — сказал Майданов.

Также журналисты спросили артиста, как объяснить молодым музыкантам вред злоупотребления алкоголем и запрещёнными веществами. По словам певца, слабые люди могут поддаться зависимостям, тогда как сильные личности, вероятнее всего, откажутся от подобной жизни.

Ранее Денис Майданов прокомментировал возвращение в Россию артистов, уехавших после начала СВО. Он поговорил с журналистами в ходе концерта «Ода матери», отметив, что многие уехавшие совершили эмоциональную и карьерную ошибку, но их раскаяние должно быть искренним, а не попыткой вернуть финансовый рынок.