Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 20:21

Балицкий: В Мелитополе и Каменке-Днепровской произошли отключения электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

В Мелитополе 874 абонента остались без электроснабжения из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В связи с повреждением кабельной линии в городе Мелитополе обесточено 874 абонента», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По его словам, аварийная бригада ведёт поиск места повреждения и занимается устранением аварии. Энергетики прогнозируют скорейшее восстановление электроснабжения. Кроме того, Евгений Балицкий заявил, что в Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 1430 абонентов. При этом сохраняется опасность повторных ударов.

За пять часов над российскими регионами сбили 31 украинский БПЛА
За пять часов над российскими регионами сбили 31 украинский БПЛА

Ранее сообщалось, что в Воронеже обломки украинского БПЛА упали на жилые дома, повредив фасады, остекление и частично обрушив лестничную клетку в одном из малозаселенных зданий. В результате инцидента из одного из повреждённых домов эвакуировали около 80 человек. Также произошёл пожар в административном здании, который был оперативно ликвидирован. Повреждение ЛЭП привело к перебоям электроснабжения, в ряде домов возможно временное снижение температуры теплоносителя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar