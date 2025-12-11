Фотография детёныша гориллы из Африки стала самой смешной в 2025 году

Фотография детёныша гориллы из Руанды под названием «Дай пять» признана самой смешной в 2025 году на конкурсе Nikon Comedy Wildlife Photography Awards. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Автор снимка — Марк Мет Коэн из Великобритании. Вместе с коллегами он путешествовал по горам Вирунга в Руанде, чтобы сделать несколько фотографий горилл. Ему удалось запечатлеть семью приматов, известную как Амахоро.

«Они собрались на поляне, где взрослые спокойно собирали пищу, а детёныши увлеченно играли. Один из них явно стремился продемонстрировать свои акробатические таланты: кружился, кувыркался и высоко выбрасывал ноги», — рассказал Коэн.

Он добавил, что наблюдать за приматами в такой обстановке было большим удовольствием, и ему удалось передать игривый дух детёныша на фотографии. В 2025 году на рассмотрение судей было подано более 10 тысяч снимков из 109 стран.

