Задержанный США танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана в обход санкций

Министерство юстиции США утверждает, что задержанный танкер осуществлял транспортировку нефти из Венесуэлы и Ирана в нарушение американских санкционных ограничений. Об этом заявила глава ведомства Пэм Бонди в социальной сети X.

Бонди отметила, что в операции по задержанию танкера участвовали сотрудники ФБР, Министерства внутренней безопасности и Береговой охраны США при поддержке Военного министерства. По её словам, судно использовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

«Сегодня (сотрудники. — Прим. Life.ru) ФБР и Министерства внутренней безопасности, а также (бойцы. — Прим. Life.ru) Береговой охраны США при поддержке Военного министерства применили ордер на арест в отношении нефтяного танкера, использовавшегося для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана», — отметила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки задержали у берегов Венесуэлы крупный нефтяной танкер и планируют оставить себе нефть, которую он перевозил. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Американский лидер подчеркнул, что захваченный танкер является «самым крупным». Данная акция может серьёзно осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики станут опасаться загружать углеводороды в этой стране.