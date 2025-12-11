Путин в Индии
10 декабря, 23:29

На подлёте к Москве сбили уже 16 украинских беспилотников

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили уже 16 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале. Ранее расчёты ПВО сбили десятый за ночь беспилотный летательный аппарат.

А ранее над Тулой и городом Алексин прогремели взрывы. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, было слышно от 5 до 7 взрывов, также наблюдались вспышки в небе и звук мотора. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

