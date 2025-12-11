«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов

Футболисты английского ФК «Манчестер Сити» обыграли мадридский «Реал» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голы в составе победителей на счету Нико О’Райли на 35-й минуте и Эрлинга Холанда, который реализовал пенальти на 43-й минуте. Единственный мяч за «Реал» забил Родриго, отличившийся на 28-й минуте. Для команд эта игра стала 15-й в истории противостояний в рамках Лиги чемпионов. Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» оказался сильнее по сумме двух матчей раунда плей-офф. Мадридский клуб является рекордсменом турнира с 15 титулами, тогда как «Манчестер Сити» побеждал в нём лишь однажды — в 2023 году.

По итогам шести туров «Манчестер Сити» набрал 13 очков, а их испанский оппонент — 12. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде с норвежским «Будё-Глимтом» 20 января, а «Реал» в тот же день примет у себя «Монако». В нынешнем сезоне в общем этапе Лиги чемпионов, который проводится в обновлённом формате, участвуют 36 команд. Все они сыграют по восемь матчей, а места с 9-го по 24-е в сводной таблице разыграют право на выход в плей-офф в стыковых матчах. Российские коллективы и сборные, напомним, отстранены от участия в международных турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Ранее московский «Локомотив» уверенно обыграл «Сочи» в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), игра завершилась со счётом 4:2. Матч проводился на сочинском стадионе «Фишт». Мячи в составе победителей забили Алексей Батраков (7-я минута), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьёв (68, с пенальти)