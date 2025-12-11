Путин в Индии
11 декабря, 00:43

В матче Лиги Чемпионов «Аякс» переиграл «Карабах» со счётом 4:2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Азербайджанский клуб «Карабах» уступил амстердамскому «Аяксу» в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошёл в Баку и завершился со счётом 4:2.

За «Аякс» дважды забил Оскар Глух (79-я и 90-я минуты), по одному голу добавили Каспер Дольберг (39) и Антон Гоэи (83). У «Карабаха» отличились Камило Дуран (10) и Матеус Сильва (47). Эта победа позволила «Аяксу» прервать серию из пяти поражений и набрать три очка в таблице Лиги Чемпионов.

А ранее в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на выезде одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 1:0. Матч состоялся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Единственный гол в матче забил Доминик Собослаи на 88-й минуте, реализовав пенальти. По итогам шести игровых дней, обе команды имеют в своём активе по 12 очков.

