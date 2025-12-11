Президент Польши Навроцкий оказался не в курсе передачи Киеву самолётов МиГ-29

Польский президент Кароль Навроцкий оказался не в курсе о готовящейся отправке Украине военных самолётов МиГ-29. С таким заявлением выступил руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.

«Президент не информирован об этом важном вопросе. С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», — заявил Пшидач.

Он подчеркнул, что польская сторона поставляла военную помощь Украине и раньше, однако это всегда осуществлялось не только с ведома, но и с согласия главы государства.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что главным «оружием», которое Варшава может передать Киеву, являются не ракеты, а сами украинские мужчины призывного возраста. Он подчеркнул, что в Польше проживает около двух миллионов украинцев, и отметил, что, по его мнению, Киев должен активнее привлекать их к службе.