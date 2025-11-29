Польша привела в боевую готовность свою ПВО и подняла авиацию из-за ударов по Украине

Польша задействовала дежурные истребители, реагируя на, по её версии, активность России на территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

«В связи с ударами РФ и по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <…> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность», — говорится в публикации, размещённой на странице командования в соцсети X.

Спустя примерно час после вылета истребители вернулись на землю. Эти события произошли утром 29 ноября, когда на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.