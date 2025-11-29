Польша привела в боевую готовность свою ПВО и подняла авиацию из-за ударов по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoGrzybowski
Польша задействовала дежурные истребители, реагируя на, по её версии, активность России на территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.
«В связи с ударами РФ и по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <…> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность», — говорится в публикации, размещённой на странице командования в соцсети X.
Спустя примерно час после вылета истребители вернулись на землю. Эти события произошли утром 29 ноября, когда на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что Украина ночью подверглась комбинированному удару 600 дронов и ракет. Взрывы в Киевской области привели к обесточиванию части украинской столицы и всего города Фастов. В этих же районах возникли проблемы с водоснабжением.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.