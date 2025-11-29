Россия и США
Регион
29 ноября, 10:17

Польша привела в боевую готовность свою ПВО и подняла авиацию из-за ударов по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoGrzybowski

Польша задействовала дежурные истребители, реагируя на, по её версии, активность России на территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

«В связи с ударами РФ и по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <…> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность», говорится в публикации, размещённой на странице командования в соцсети X.

Спустя примерно час после вылета истребители вернулись на землю. Эти события произошли утром 29 ноября, когда на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

600 дронов и 36 ракет: Зеленский обозначил масштаб комбинированного удара России

Ранее сообщалось, что Украина ночью подверглась комбинированному удару 600 дронов и ракет. Взрывы в Киевской области привели к обесточиванию части украинской столицы и всего города Фастов. В этих же районах возникли проблемы с водоснабжением.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

