Инженеры ВС России бурят скважины с чистой водой для жителей ДНР

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ в ходе выполнения задач в зоне СВО проводят работы по бурению артезианских скважин для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Командир сводной группировки инженерных войск подполковник Александр Безруков пояснил, что работы ведутся с нуля: специалисты выбирают место, осуществляют бурение и прокачку скважины, после чего вода отправляется на анализ. Только после подтверждения её качества и безопасности источник вводится в эксплуатацию для снабжения населения.

Рядовой, мастер-бурильщик Николай Тучнолобов отметил высокую ответственность перед местными жителями, испытывающими серьёзную нехватку воды. По его словам, люди сначала не верили, что скважины бурятся именно для гражданских, полагая, что вода предназначена для военных нужд.

Как рассказал генеральный директор ГУП «Вода Донбасса» Андрей Григорьев, совместные с инженерными войсками усилия критически важны для территорий, где водоснабжение нарушено из-за особенностей рельефа и повреждённой инфраструктуры. Он привёл пример посёлка на возвышенности, куда вода не поступала даже раз в три дня, и жители зависели от подвоза цистернами. Решением стало строительство водонапорной башни и бурение скважины силами военных специалистов.

Григорьев добавил, что уже пробурено около двадцати скважин в рамках масштабной программы по восстановлению водоснабжения в республике.

В июле 2025 года власти ДНР сообщили о критической нехватке воды и ввели ограничения на ее подачу. Жители Донецка и Макеевки получали воду лишь раз в три дня, и то на ограниченное время. К октябрю были предприняты меры по переброске воды из других источников в резервуары, а также рассматривалась возможность строительства дополнительного водовода из реки Дон.