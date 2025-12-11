Бежавший в Израиль Макаревич* продаёт вино из винограда с оккупированных земель

Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* и его супруга Эйнат Кляйн производят и продают вино из винограда, выращенного на оккупированных Израилем палестинских территориях. Сырьё для вин собирают в районе израильского поселения Бейт-Эль на Западном берегу Иордана, выяснило РИА «Новости».

В аннотации к продукции говорится, что виноградники расположены «на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле». Супруги также указывают, что их производство находится «в Самарии, в Израиле». При этом Самарией израильтяне называют северную часть Западного берега, находящуюся под их контролем с 1967 года, несмотря на международные резолюции и претензии палестинцев, рассчитывающих создать там собственное государство.

А не так давно фронтмен группы «Машина времени» решил устроить дегустацию вина собственного производства в Батуми. Билеты на мероприятие продавались за 250 лари (примерно 7,5 тысячи рублей). Однако гостей собралось немного. Крыша, где всё происходило, была полупустой. Поклонники подарили Макаревичу* три подсолнуха. Музыкант, судя по всему, расстроился, не стал общаться с гостями и ретировался.