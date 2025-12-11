Путин в Индии
11 декабря, 05:14

Иностранцев с 2026 года будут увольнять по региональным актам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

С 2026 года работодатели в России смогут увольнять иностранных сотрудников по основаниям, установленным не только федеральными, но и региональными актами. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс уже подписаны президентом.

Сейчас расторгнуть договор можно лишь из-за ограничений, прописанных в федеральных законах, указах президента или постановлениях правительства. Нормативные акты регионов при этом не считались самостоятельным основанием. С 1 марта 2026 года ситуация изменится — субъекты РФ получат право самим определять необходимость сокращения иностранной рабочей силы.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил временный упрощённый порядок получения российского гражданства и вида на жительство для иностранцев, участвующих в специальной военной операции. Эти особые положения касаются определенных категорий лиц без гражданства и иностранных граждан. Принятые меры направлены на регулирование правового статуса указанных лиц в связи с их участием в указанных событиях.

