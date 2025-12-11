НАМИ хочет срочно переписать ГОСТ из-за праворульных и гибридных автомобилей

НАМИ обеспокоен вопросом праворульных и гибридных автомобилей в России и обещает оперативно скорректировать ГОСТ, чтобы аккредитованным лабораториям не приходилось нарушать стандарт и рисковать лишением лицензий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Кстати, предыдущие поправки готовили восемь лет и они ещё не приняты.

Выступление Сергея Аникеева. Видео © Telegram / Mash

Заместитель гендиректора по техническому регулированию НАМИ и один из соавторов технического регламента и ГОСТа 33670, который запрещает выдачу СБКТС праворульным автомобилям из‑за левонаправленных фар, Сергей Аникеев заявил, что после решения Приморского суда в НАМИ поступило множество запросов и обращений с требованием разъяснить, можно ли продолжать тестировать праворульные машины и гибриды по старой методике. Поскольку однозначного ответа не было, в институте приняли решение внести изменения, в первую очередь касающиеся испытаний гибридных автомобилей.

«Гибрид на холостом ходу — это сложный момент, он либо вообще не заводится, поскольку батарея полностью заряжена. Либо, если батарея разряжена, он заводится и работает под нагрузкой электродвигателя — и это уже совсем не холостой ход. Методику надо как-то скорректировать, эту работу мы сейчас тоже начнём и предложим корректировку методики в ГОСТ 33670 — чтобы лабораториям не приходилось вынужденно отступать от методики при оценке соответствий», — заявил Аникеев.

Напомним, что арбитражный суд во Владивостоке запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей, сославшись на левонаправленный пучок фар. Инстанция постановила, что поступающие машины нужно проверять на соответствие 13‑му требованию приложения № 8 — требованию, которое ранее лаборатории не учитывали. Речь идёт о несоответствии ближнего света фар правилам правостороннего движения или о необходимости переоборудования головного света для левостороннего движения.