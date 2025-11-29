В России запретили ввозить праворульные и гибридные машины

Во Владивостоке суд запретил ввозить в Россию праворульные и гибридные автомобили, причиной называется левонаправленный пучок фар. Об этом пишет Mash.

В феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий Дальнего Востока лишили аккредитации на выдачу СБКТС и ЭПТС. Одна из контор пошла оспаривать решение Росаккредитации в суд, в качестве ответчика назвав также Федеральную службу по аккредитации.

Арбитражный суд Приморского края решил, что госорган абсолютно прав, и ввозимые машины нужно проверять на соответствие 13-го требования приложения № 8, по которому лаборатории не проверяли автомобили. В нём — несоответствия фары ближнего света правостороннему движению или переоборудования головного света для левостороннего движения. Данный пункт означает одно — праворульные машины не могут получить свидетельство безопасности. В таких машинах либо уже есть переустройство фар, либо левая горит намного ярче.

Что касается гибридов, то в суде Росакредитация напомнила о необходимости их проверки на выбросы. И не на бумаге, как было ранее, а спецприбором на холостом ходу. А это невозможно в случаях с авто, которые на холостом работают от батарейки. По данным Mash, в Россию за полгода было ввезено свыше 100 тысяч праворульных машин, всего таких авто по стране может насчитываться до 8,8%, при этом на Дальнем Востоке их число достигает 73%.

Ранее сообщалось, что в России за 2,5 года конфисковали более 33 тысяч автомобилей у водителей, которых повторно поймали за рулём в состоянии опьянения. Изъятую технику распределяли по разным ведомствам: свыше 5,5 тысячи машин отправили в зону спецоперации, ещё 146 передали в новые регионы, а 19 — в МЧС. Прокуратура отмечает, что механизм конфискации удалось наладить благодаря совместной работе с другими структурами.