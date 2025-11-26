Россия и США
26 ноября, 11:59

Для россиян срок ремонта автомобиля по ОСАГО оказался важнее качества, заявил эксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Для большинства россиян, обращающихся за ремонтом по ОСАГО, главное — не качество, а скорость восстановления автомобиля. Об этом заявил заведующий кафедрой страхования Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов на круглом столе, который организовал «Ридус». По данным опроса, 74% автовладельцев, выбирающих ремонт, готовы пожертвовать качеством ради срока.

При этом каждый четвёртый россиянин (24%) предпочёл бы вообще получить деньги вместо направления в сервис. Эксперт объяснил это разными причинами: от незначительных повреждений до желания ремонтировать машину «в гараже» или своими руками. А из тех, кто выбирает ремонт, лишь каждый пятый (21%) готов ждать оригинальных запчастей — большинство согласны на аналоги (40%), а вот на б/у детали соглашаются уже только 15% (в 2022 году таких было втрое больше).

Цыганов поддержал инициативу Минфина отменить учёт износа при ремонте по ОСАГО, но предупредил о рисках.

«Я даже себе представляю ситуацию, когда владельцы таких машин начнут подставляться на дороге с этой целью… Какая-нибудь «копейка» 1971-го года выпуска станет кормилицей для семьи, потому что будет приносить регулярный доход», — отметил эксперт.

Ранее власти трёх регионов — Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края — внесли в местные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога. Планируемое увеличение тарифов будет соответствовать показателям инфляции. Как сообщили региональные власти, средства от этого шага направят на пополнение дорожных фондов.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Александра Мышляева
