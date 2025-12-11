Камчатский «Гринч» получил уголовку за кражу Деда Мороза

На Камчатке житель города Вилючинск предстанет перед судом за кражу надувной фигуры Деда Мороза стоимостью более 14 тысяч рублей. Об этом уголовном деле сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Согласно материалам дела, вечером 5 декабря нетрезвый мужчина вырубил ток у новогоднего украшения на территории торговой площадки, спустил с него воздух и погрузил в автомобиль приятеля, заявив, что Деда Мороза он купил. Похищенная фигура хранилась в багажнике до изъятия полицией.

Во время допроса фигурант списал свой проступок на алкогольное опьянение, но уточнил, что и трезвым он сделал бы то же самое, поскольку ему «очень хочется новогоднее настроение».

«Надзорное ведомство признало законным возбуждение в отношении злоумышленника уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)», — сказано в публикаци.

Ранее в Тюмени бездомный вломился в частный дом, украл оттуда крупную сумму денег, а затем по кусочкам раздал её всем своим друзьям, оставив немного и себе. Придя домой, хозяева обнаружили, что из их обители куда-то бесследно исчезли 750 000 рублей.