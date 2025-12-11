Путин в Индии
Регион
11 декабря, 05:58

Камчатский «Гринч» получил уголовку за кражу Деда Мороза

Обложка © Telegram / Прокуратура Камчатского края

На Камчатке житель города Вилючинск предстанет перед судом за кражу надувной фигуры Деда Мороза стоимостью более 14 тысяч рублей. Об этом уголовном деле сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Согласно материалам дела, вечером 5 декабря нетрезвый мужчина вырубил ток у новогоднего украшения на территории торговой площадки, спустил с него воздух и погрузил в автомобиль приятеля, заявив, что Деда Мороза он купил. Похищенная фигура хранилась в багажнике до изъятия полицией.

Во время допроса фигурант списал свой проступок на алкогольное опьянение, но уточнил, что и трезвым он сделал бы то же самое, поскольку ему «очень хочется новогоднее настроение».

«Надзорное ведомство признало законным возбуждение в отношении злоумышленника уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)», — сказано в публикаци.

Россиянин-романтик украл 19 роз, чтобы очаровать грустную незнакомку

Ранее в Тюмени бездомный вломился в частный дом, украл оттуда крупную сумму денег, а затем по кусочкам раздал её всем своим друзьям, оставив немного и себе. Придя домой, хозяева обнаружили, что из их обители куда-то бесследно исчезли 750 000 рублей.

