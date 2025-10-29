В Тюмени бездомный украл крупную сумму денег и раздал более 200 тысяч друзьям

В Тюмени бездомный украл крупную сумму денег из частного дома и частично раздал её своим друзьям. Об этом сообщили в местной полиции.

Тюменский бездомный украл 750 тысяч рублей и поделился с друзьями. Видео © Полиция Тюменской области

В правоохранительные органы обратился 39-летний житель Тюмени с заявлением об исчезновении сумки с 750 000 рублями. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний мужчина без определённого места жительства, ранее судимый.

Он признался, что проник в дом через незапертую дверь, увидел сумку с деньгами и решил её украсть. Часть средств он раздал знакомым. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого 520 000 рублей и вернули их владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан.

«Гражданин пояснил оперативникам, что в дневное время он проходил мимо частного дома в СНТ «Наука», и у него появилась мысль проникнуть в жилище. Войдя в дом потерпевшего через незапертую дверь, злоумышленник увидел лежащую на полу сумку, заглянул внутрь и обнаружил денежные средства. Присвоив чужое имущество, мужчина покинул жилое помещение, а позже раздал часть денег приятелям», — говорится в сообщении.

Весной текущего года кибермошенники похитили у жителя Москвы рекордную сумму в размере 450 миллионов рублей. Наблюдается тенденция к увеличению сумм ущерба в киберпреступлениях, при этом мелкие махинации практически исчезли. Если ранее расследовались преступления с ущербом в десятки тысяч рублей, то сейчас большинство из них относятся к категориям тяжких и особо тяжких, начиная с суммы в 250 тысяч рублей.