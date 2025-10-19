Сектор Газа
19 октября, 11:45

В МВД назвали рекордную сумму, украденную кибермошенниками у одного человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlyoshinE

Рекордный ущерб, причинённый одному жителю столицы кибермошенниками в 2025 году, составил 450 млн рублей. Это произошло весной, сообщил начальник управления по борьбе с незаконным использованием ИКТ УБК МВД по Москве Антон Кононенко в интервью «Интерфаксу».

Кононенко отмечает резкий сдвиг: преступления всё чаще совершаются на суммы в миллион и выше, мелкие махинации практически исчезли.

«Если раньше мы расследовали преступления с ущербом 15, 20 и 50 тыс. рублей, то сейчас практически все преступления относятся к категориям тяжких и особо тяжких их порядка 80%. Для понимания, «тяжкие» начинаются от суммы в 250 тыс. рублей», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru рассказывал, как московский криптоброкер подарил мошенникам 10,6 миллиона рублей, получив взамен за это от них сумку, набитую фальшивыми деньгами. Это произошло, когда они проворачивали сделку в кафе.

