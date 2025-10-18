Сектор Газа
На Урале таксист спас пенсионера, который чуть не отдал мошенникам полмиллиона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Челябинске водитель такси предотвратил попытку мошенничества в отношении 75-летнего пенсионера, сохранив его сбережения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина обратился в полицию после получения необычного заказа — перевозки сумки с денежными средствами в Екатеринбург. Заподозрив участие в преступной схеме, он проинформировал правоохранительные органы. Сотрудники Курчатовского отдела полиции установили, что пенсионер стал жертвой мошенников, и вернули ему 575 тысяч рублей.

За проявленную гражданскую позицию руководство управления МВД приняло решение о поощрении таксиста. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В ведомстве отметили, что профилактическая работа с водителями такси продолжается, поскольку преступники часто привлекают их для перевозки денежных средств обманутых граждан.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве был задержан мошенник, похитивший у криптоброкера более 10,6 млн рублей. Аферист встретился с потерпевшим в кафе, имитировал сделку и оставил ему сумку с сувенирными деньгами. Полиция быстро установила и задержала 48-летнего рецидивиста в Павловском Посаде.

