На Урале таксист спас пенсионера, который чуть не отдал мошенникам полмиллиона

В Челябинске водитель такси предотвратил попытку мошенничества в отношении 75-летнего пенсионера, сохранив его сбережения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина обратился в полицию после получения необычного заказа — перевозки сумки с денежными средствами в Екатеринбург. Заподозрив участие в преступной схеме, он проинформировал правоохранительные органы. Сотрудники Курчатовского отдела полиции установили, что пенсионер стал жертвой мошенников, и вернули ему 575 тысяч рублей.

За проявленную гражданскую позицию руководство управления МВД приняло решение о поощрении таксиста. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В ведомстве отметили, что профилактическая работа с водителями такси продолжается, поскольку преступники часто привлекают их для перевозки денежных средств обманутых граждан.

