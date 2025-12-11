Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 07:25

Водитель из Челябинска выиграл в лотерею почти 27 млн благодаря узору на билете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в государственную лотерею благодаря тому, что отмеченные числа в его билете случайно образовали узор, напоминающий стрелку. Об этой удивительной истории сообщают организаторы.

По данным компании, водитель по имени Андрей купил билет, находясь в рабочем рейсе, и получил СМС-уведомление о выигрыше.

«В пути получил СМС-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении, прокричался от радости и поехал дальше», — рассказал мужчина.

Жена победителя с трудом поверила в удачу даже при оформлении выигрыша в московском центре. Семья планирует полностью погасить ипотеку и отложить средства на будущее двоих детей.

Убийство 172 медведей разыграли в лотерею среди американцев
Убийство 172 медведей разыграли в лотерею среди американцев

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Канады выиграл 40 миллионов канадских долларов в лоттерею, но так и не пришёл за своим призом. Прошёл уже месяц, но счастливчик так и не объявился, чтобы забрать выигрыш размером в 2,2 миллиарда рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar