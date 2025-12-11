Водитель из Челябинска выиграл в лотерею почти 27 млн благодаря узору на билете

Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в государственную лотерею благодаря тому, что отмеченные числа в его билете случайно образовали узор, напоминающий стрелку. Об этой удивительной истории сообщают организаторы.

По данным компании, водитель по имени Андрей купил билет, находясь в рабочем рейсе, и получил СМС-уведомление о выигрыше.

«В пути получил СМС-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении, прокричался от радости и поехал дальше», — рассказал мужчина.

Жена победителя с трудом поверила в удачу даже при оформлении выигрыша в московском центре. Семья планирует полностью погасить ипотеку и отложить средства на будущее двоих детей.

