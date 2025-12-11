Приговор чемпионке Украины за подготовку теракта под Воронежем вступил в силу

Приговор чемпионке Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, получившей 19 лет колонии за госизмену и покушение на теракт под Воронежем, вступил в силу. Осуждённая украинский агент с позывным Луфи признала вину, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Я на добровольной основе оказывала содействие в организации диверсионно-террористических актов на территории России», — сказала на суде Луфи.

Она добавила, что её специально обучали, чтобы она сама смогла сделать взрывчатку. Эти навыки она хотела применить для подрыва жизненно важной инфраструктуры на территории России. В ЦОС отметили, что обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Лемещенко вступил в законную силу.

Лемещенко, уроженка Старого Оскола Белгородской области, в 2014 году перебралась в Харьков с супругом. Спортивные успехи пришли к ней в 2021 году с победой на украинском первенстве по пауэрлифтингу, а в 2024 году она вновь обосновалась в России. В ноябре суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу к 19 годам колонии.