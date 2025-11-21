В Москве суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу к 19 годам колонии
Обложка © VK / Юлия Лемещенко
Московский суд вынес обвинительный приговор чемпионке Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, назначив ей наказание в виде 19 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 миллиона рублей. Россиянка была признана виновной в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и совершении диверсионных актов на территории нескольких российских регионов, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
«С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил 42-летнюю Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной по нескольким статьям УК РФ, связанным с госизменой, терроризмом и диверсионной деятельностью. Ей инкриминируется участие в запрещённой террористической организации, обучение для совершения диверсий и террористических актов, а также непосредственное совершение диверсии. Помимо этого, она осуждена за незаконное создание и хранение взрывчатых веществ и устройств, в том числе с применением интернета и в составе организованной группы. Также ей предъявлено обвинение в подготовке к террористическому акту в составе организованной группы.
По данным СМИ, Лемещенко, уроженка Старого Оскола Белгородской области, в 2014 году перебралась в Харьков с супругом. Спортивные успехи пришли к ней в 2021 году с победой на украинском первенстве по пауэрлифтингу, а в 2024 году она вновь обосновалась в России.
Ранее сообщалось, что россиянка получила 14 лет колонии за передачу ВСУ данных о силах ПВО в Новороссийске. Дополнительно суд установил двухгодичное ограничение свободы после отбытия основного срока.
