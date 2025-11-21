В Москве суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу к 19 годам колонии

По данным СМИ, Лемещенко, уроженка Старого Оскола Белгородской области, в 2014 году перебралась в Харьков с супругом. Спортивные успехи пришли к ней в 2021 году с победой на украинском первенстве по пауэрлифтингу, а в 2024 году она вновь обосновалась в России.