11 декабря, 08:05

«‎Почему не на передовой?» В Турции в шоке от кутежа Кулебы на концерте с хозяйкой секс-шопа

В Турции шокированы походом Кулебы на концерт с хозяйкой секс-шопа в разгар боёв

Многие украинский политические деятели, рвавшиеся на фронт воевать с Россией, продолжают жить свою лучшую жизнь, веселясь на концертах, пока молодые украинцы погибают за их деньги. Об этом заявил турецкий аналитик Серкан Танйилдизи в интервью РИА «Новости».

Обозреватель из Турции раскритиковал бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который недавно пришёл на концерт украинского певца Монатика веселиться вместе со своей подругой, недавно открывшей в Европе секс-шоп.

«Почему человек, который в начале конфликта отправлял украинскую молодёжь на фронт, сам не находится на передовой?», — сказал обозреватель.

Ранее Дмитрия Кулебу и его возлюбленную Светлану Павелецкую заметили на концерте Монатика. Девушка танцевала так энергично, что её декольте повторяло за ней все движения в такт. Кстати, он бросил свою жену, чтобы жить вместе с новой пассией в её квартире. Сам дипломат утверждает, что пойдёт воевать сразу, когда ему вручат повестку, но что-то пока не вручают.

