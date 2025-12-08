«Декольте танцевало»: Экс-главу МИД Украины сняли на видео с пьяной женой на концерте

В Сети появилось видео, на котором бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запечатлен на концерте певца Монатика вместе со своей спутницей Светланой Павелецкой. По данным SHOT, на кадрах видно, как Павелецкая, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, активно танцует.

Кулебу сняли на видео с пьяной женой на концерте Монатика. Видео © SHOT

Telegram-канал также сообщает, что Кулеба оставил жену и теперь обитает в квартире за внушительные 282 000 долларов, принадлежащей Павелецкой. А дама эта, оказывается, не только бизнесвумен, но и весьма предприимчивая – недавно она открыла секс-шоп.

Ранее Кулеба заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться много лет, если стороны не заключат соглашение, которое, по его словам, «всем не понравится». При этом он считает, что Киев ожидает «тактическое поражение, но стратегическая победа». Кулеба добавил, что стране предстоит признать «очень тяжёлую правду», однако это позволит построить будущее.